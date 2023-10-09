Юлия Михалкова, Лянка Грыу и другие звезды на премьере

По сюжету, Давид привозит сына Леню погостить к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату мамы. Отношения между мальчиком и отцом натянутые, они отдалились друг от друга после смерти матери и жены.

Чтобы мальчик развеялся и отвлекся, дедушка решает отвезти его на рыбалку – на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу. Поняв, что они потерялись, Давид бросается на их поиски. Чтобы выбраться из бури, героям предстоит пройти суровые испытания Байкала.