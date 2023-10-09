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9 октября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Юлия Михалкова, Лянка Грыу и другие звезды на премьере

Знаменитости посетили светский показ фильма «Дух Байкала»
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20
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20
фотографий

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма режиссера Михаила Расходникова «Дух Байкала». Картину вместе с постановщиком представили актеры Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Илья Рязанов и Анастасия Цветкова.

По сюжету, Давид привозит сына Леню погостить к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату мамы. Отношения между мальчиком и отцом натянутые, они отдалились друг от друга после смерти матери и жены.

Чтобы мальчик развеялся и отвлекся, дедушка решает отвезти его на рыбалку – на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу. Поняв, что они потерялись, Давид бросается на их поиски. Чтобы выбраться из бури, героям предстоит пройти суровые испытания Байкала.

Премьеру посетили звездные гости: Сергей Зверев, Юлия Михалкова, Светлана Зейналова, Дарья Повереннова, Лянка Грыу, Елена Панова, Яна Крайнова, Дина Корзун, Софья Ская, Ксения Суркова, Алена ЧеховаАлина Насибуллина, Ефим Петрунин и другие.

В широкий прокат «Дух Байкала» выйдет 19 октября.

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