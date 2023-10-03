Волочкова рассказала о поцелуях с Джимом Керри и любви к Шаляпину

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова стала гостьей очередного выпуска программы «Шоу Воли» и в беседе с ведущим Павлом Волей рассказала о своей личной жизни. Шоумен вспомнил, что когда-то ходили слухи о романе балерины с американским актером Джимом Керри. 47-летняя Волочкова подтвердила эту информацию.

«Мы встретились с Джимом, и у нас начались прекрасные отношения. Он очень глубокий человек, совершенно другой, честный и открытый. Он действительно был в меня влюблен. Но я ему сказала, что не оставлю Россию. Как он целуется? Прекрасно! Очень чувственно и эротично», — рассказала звезда.

Также Волочкова призналась в любви певцу Прохору Шаляпину, с которым в последнее время часто проводит время. Как оказалось, близкий друг танцовщицы, актер Никита Джигурда, даже приревновал ее к артисту.

«Проша — это моя любовь! Я его обожаю! Впервые вам раскрываю этот секрет. Он часто бывает у меня дома», — заявила бывшая прима Большого театра.

Волочкова также подчеркнула, что никогда не бывает одинока: как только у нее заканчиваются одни отношения, сразу начинаются другие.