Муж Александровой не смотрит откровенные сцены с ее участием

Андрей Болтенко и Марина Александрова

Марина Александрова в интервью журналу «Атмосфера» призналась, что ее супруг, режиссер Андрей Болтенко, не смог смотреть сериал «Открытый брак», в котором много откровенных сцен с ее участием. По словам 41-летней актрисы, муж вообще редко смотрит фильмы, в которых она снимается.

«Муж, как мудрый человек, смотрит не все мои фильмы. Когда-то он сказал правильную, на мой взгляд, фразу: “Я живу с тобой, а не с актрисой, люблю тебя как женщину. Актриса ты потрясающая, мне необязательно каждый раз это подтверждать”. Я понимаю, что некоторые сцены ему будет не очень комфортно смотреть, и не надо это делать», — объяснила Александрова.

Она также призналась, что многие друзья, коллеги и зрители поблагодарили ее за участие в «Открытом браке», так как после него решились поговорить со своими вторыми половинками и обсудить проблемы в отношениях.

Напомним, сериал «Открытый брак» вышел летом 2023 года. По сюжету, супруги Оксана (Марина Александрова) и Сева (Антон Васильев) живут в большой квартире, растят троих детей и строят успешные карьеры. В какой момент жена изменяет мужу, который и сам уже давно ей неверен.