Галкин высмеял организаторов отмененных концертов

Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в соцсетях высмеял организаторов концертов в Казахстане, которые отменили мероприятие из-за внезапной поломки оборудования.

«Сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод. Потом оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют! И это что? В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может успеем?» — написал Галкин.

Он подчеркнул, что очень хочет увидеться со зрителями, и поинтересовался, нельзя ли было сразу же дать даты на перенос концертов. Затем Галкин пошутил, что на даты будущих концертов стоит заранее проверить канализацию. Артист заявил, что на концерты было продано 97% билетов, он выразил надежду, что произошло недоразумение со стороны организаторов.

Концерт Галкина должен был пройти 8 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астана. Однако, по данным источника, с 4 по 10 октября в здании будут проводиться технические работы на сетях водопровода.