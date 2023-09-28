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28 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

90-летняя актриса раскрыла секреты своей привлекательности

Джоан Коллинз призналась, что никогда не прибегала к косметологическим процедурам из-за боязни игл
Джоан Коллинз | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз раскрыла секреты своей привлекательности. Соответствующий материал публикует The Guardian.

90-летняя знаменитость рассказала в интервью, что никогда не прибегала к хирургическим и косметологическим вмешательствам, поскольку боится игл. «Я ничего с собой не делала. Я просто не могла всего этого сделать. У меня с детства боязнь игл», — призналась она.

При этом журналистка издания сделала звезде комплимент по поводу состояния ее кожи. Актриса в ответ заявила, что пользуется увлажняющими средствами с самого детства. «Это мама посоветовала мне всегда увлажнять кожу и пользоваться ночным кремом. И еще очень важно поменьше бывать на солнце. Теперь об этом я говорю своим двум дочкам, у которых прекрасная кожа», — сообщила Коллинз.

В августе Джоан Коллинз снялась в купальнике и показала фото фанатам. На размещенном снимке 90-летняя звезда предстала во время отдыха с 58-летним супругом Перси Гибсоном в Сен-Тропе, Франция. Знаменитость позировала в бассейне в белом бикини на косточках, шляпе и солнцезащитных очках.

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