90-летняя актриса раскрыла секреты своей привлекательности

Джоан Коллинз | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз раскрыла секреты своей привлекательности. Соответствующий материал публикует The Guardian.

90-летняя знаменитость рассказала в интервью, что никогда не прибегала к хирургическим и косметологическим вмешательствам, поскольку боится игл. «Я ничего с собой не делала. Я просто не могла всего этого сделать. У меня с детства боязнь игл», — призналась она.

При этом журналистка издания сделала звезде комплимент по поводу состояния ее кожи. Актриса в ответ заявила, что пользуется увлажняющими средствами с самого детства. «Это мама посоветовала мне всегда увлажнять кожу и пользоваться ночным кремом. И еще очень важно поменьше бывать на солнце. Теперь об этом я говорю своим двум дочкам, у которых прекрасная кожа», — сообщила Коллинз.