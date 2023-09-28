Звезда «Гарри Поттера» родила первенца

Бонни Райт | Источник: Legion-Media.ru

32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые стала матерью. Об этом она сообщила в сосцсетях.

Артистка опубликовала фотографию новорожденной дочери, которую вместе с супругом Эндрю Локо назвала Элио Оушен.

Звезда «Гарри Поттера» рассказала, что ребенок появился на свет 19 сентября. Она добавила, что рожала дома.

«Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко», — написала актриса.

Бонни Райт и Эндрю Локо поженились весной 2022 года. Через год стало известно, что артистка ждет первенца. Райт опубликовала в соцсетях фотографию вместе с мужем Эндрю Локо, на которой видно, что она находится в положении.