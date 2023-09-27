Алена Бабенко заменила покинувшую «Жди меня» Татьяну Арнтгольц

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Алена Бабенко станет соведущей Александра Лазарева-мл. в популярной программе «Жди меня» на НТВ. 51-летняя актриса призналась, что принять такое предложение было непросто, хотя она очень любит эту передачу. Звезда фильма «Водитель для Веры» отметила, что ей всегда сложно справиться с эмоциями в таких ситуациях, которые происходят в студии программы.

Однако она вспомнила, что когда-то «Жди меня» вели Игорь Кваша и Михаил Ефремов, с которыми актриса служила в «Современнике», поэтому решила, что тоже сможет справиться с работой ведущей.

«Люди в студии с трудом сдерживают эмоции, рассказывая свои болезненные истории, которые мучили их десятилетиями. У меня в этот момент только одно желание: обнять их, приласкать, дать выплеснуть свои чувства и поплакать вместе с ними», — рассказала Бабенко.

Актриса добавила: она рада, что ее соведущим стал Александр Лазарев, с которым она снималась в фильме «Мамука». «На съемочной площадке “Жди меня” я чувствую, что он держит меня за руку, мне ничего не страшно, мы вместе!» — отметила звезда.

Напомним, Александр Лазарев ведет программу «Жди меня» с 2018 года. На протяжении пяти лет его соведущей была актриса Татьяна Арнтгольц. Однако сейчас она решила покинуть проект, чтобы направить все силы на актерскую карьеру.