Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев

Актриса Татьяна Арнтгольц покинула должность ведущей шоу «Жди меня», на котором суммарно проработала около пяти лет. Об этом «СтарХиту» рассказал ее соведущий Александр Лазарев-мл.

«Таня ушла из "Жди меня" по собственному желанию, много лет отдала данному проекту, но сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам, съемкам в кино. Мы провели вместе прекрасные пять лет», — отметил Лазарев.

Сама Арнтгольц добавила, что ушла из проекта из-за усталости от переживаний. По ее словам, работа на этом шоу отнимает у нее много сил и эмпатии. Она поблагодарила коллег за совместную работу и заверила, что будет скучать по ним.

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы не честно! Я устала. Просто устала», — вздохнула артистка.