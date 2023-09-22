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22 сентября 2023, новость

Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова

Татьяна Кравченко посетовала, что тогда «зря ляпнула» про свою влюбленность
Кадр сериала «Сваты»

Актриса Татьяна Кравченко призналась в интервью с Борисом Корчевниковым, что была влюблена в коллегу Федора Добронравова на съемках третьего сезона комедии «Сваты».

Кравченко отметила, что тогда была одинока, а Добронравов, наоборот, состоял в отношениях. Артистка призналась, что коллега отверг ее, так как «был влюблен в свою жену и семью». Звезда призналась, что тогда «зря ляпнула» про свою влюбленность.

«Слава богу, Федя, спасибо, что не пошел на поводу моих (желаний). Поэтому в кадре нам не надо было играть мужа и жену. У нас все было. Была настоящая забота», — поделилась артистка.

Сериал «Сваты» рассказывает о родителях жениха и невесты из разных слоев общества. Простые сельские жители Иван и Валентина Будько вынуждены уживаться с отцом и матерью зятя – городскими интеллигентами Ольгой и Юрием Ковалевыми. Сваты следят за внучкой, когда их дети отдыхают в Италии.

Кравченко сыграла Валентину Будько, а Добронравов — Ивана.

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