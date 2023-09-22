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22 сентября 2023, новость

Долина высказалась об участии внучки в детском «Голосе»

Ранее артистка вместе с 11-летней Александрой принимала участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети»
Лариса Долина с внучкой

Лариса Долина стала гостьей шоу «Команда» и в беседе с ведущей Татьяной Навкой рассказала о творческих планах своей 11-летней внучки Александры. 68-летняя артистка хочет, чтобы девочка участвовала в проекте «Голос. Дети» через несколько лет. 

«Не сейчас. Года через три. Хочу, чтобы она немножко еще подучилась, чтобы увереннее себя чувствовала», — заявила Долина.

Она также добавила, что родителям не стоит преследовать свои амбиции и желать победы ребенка, чтобы его потом показывали по телевизору. По мнению Ларисы Александровны, важно сказать ребенку, что победа нужна только для того, чтобы подняться на следующую ступеньку.

Напомним, Долина вместе с Александрой недавно принимала участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети» на «Первом канале».

Ранее Лариса Долина завершила съемки в российско-турецком сериале «Блеск».

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