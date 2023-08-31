Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры

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В Стамбуле прошел финальный блок съемок нового сериала «Блеск» от «Иви», в котором главная героиня по имени Аня знакомится с турецким наследником знатного рода по имени Серкан. По словам создателей, криминальный ромком снят в русско-турецком стиле.

Также в сериале ожидаются камео Настасьи Самбурской и Агаты Муцениеце: первая играет исполнительницу шансона, вторая - ведущую онлайн-шоу про отношения (референсом стало реальное интернет-шоу Муцениеце «Честный развод»).

Ларисе Долиной же досталась драматическая роль, чего она, по ее признанию, давно ждала.

Моя героиня в «Блеске» похожа на меня характером, поэтому то, как я представляла эту роль, во многом сошлось с тем, как видела ее режиссер Мария Агранович. На съемочной площадке царила очень приятная атмосфера, и сам материал, нужно признать, получился добротным — с интересными диалогами, характерами, сюжетными поворотами. Я благодарна всем, с кем удалось поработать в кадре, и съемочной группе — мне хочется надеяться, что наш сериал ждет успех. Лариса Долина

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239464&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, девушка Аня за символическую зарплату работает ассистентом в дорогом агентстве по проведению мероприятий. Однако благодаря этой работе у нее есть доступ в высшее общество, там она однажды знакомится с турецким мужчиной Серканом, представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Санкт-Петербург на поиски русской жены.

Аня похвастаться такой родословной не может, ведь ее отец — аферист, который сидит в тюрьме. Чтобы спасти его, девушка решается украсть драгоценное ожерелье из коллекции Серкана. Однако вскоре выясняется, что украшение фальшивое, а турецкий герой — такой же аферист.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и на Балтике, а завершились в Турции.