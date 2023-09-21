Ургант оригинально поздравил дочь, вспомнив о своем шоу

Иван Ургант опубликовал новое фото своей младшей дочери Валерии в честь дня ее рождения — девочке исполнилось восемь лет. 45-летний телеведущий своеобразно подписал кадр, в чем подписчики увидели отсылку к его шоу « Вечерний Ургант ».

Напомним, «Вечерний Ургант» выходил на «Первом канале» с 2012 года. Однако с начала спецоперации на Украине программа была закрыта. Несмотря на то, что Иван Ургант уже полтора года не работает в проекте, на его страничке в соцсети до сих пор указано: «Я никогда не вру. Я работаю на "Первом"!»