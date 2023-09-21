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21 сентября 2023, новость

Ургант оригинально поздравил дочь, вспомнив о своем шоу

Поклонники отметили, что скучают по «Вечернему Урганту»

Иван Ургант опубликовал новое фото своей младшей дочери Валерии в честь дня ее рождения — девочке исполнилось восемь лет. 45-летний телеведущий своеобразно подписал кадр, в чем подписчики увидели отсылку к его шоу «Вечерний Ургант».

«Самая настоящая ВУ. Я люблю тебя! 8», — написал шоумен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Урганта отметили, что Валерия очень похожа на маму телеведущего — Валерию Киселеву. А некоторые заявили, что скучают по его вечернему шоу.

Напомним, «Вечерний Ургант» выходил на «Первом канале» с 2012 года. Однако с начала спецоперации на Украине программа была закрыта. Несмотря на то, что Иван Ургант уже полтора года не работает в проекте, на его страничке в соцсети до сих пор указано: «Я никогда не вру. Я работаю на "Первом"!»

Ранее стало известно, что Иван Ургант сыграл свою первую драматическую роль в новом фильме, дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Название проекта, как и детали сюжета, пока не раскрывается.

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