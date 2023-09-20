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20 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини

Актриса призналась, что вдохновилась примером модели Эмили Ратаковски

Агата Муцениеце отправилась на отдых в Сочи, откуда опубликовала новый ролик, на котором она страстно танцует в бикини. 34-летняя актриса отметила, что на это ее вдохновила Эмили Ратаковски.

«Кажется, такое утро достойно рилса. Ну, а что? Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски», — подписала видео бывшая жена Павла Прилучного.

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Поклонники отметили, что Муцениеце находится в отличной форме и очень красиво двигается. Но нашлись и те, кто раскритиковал ее за танцы и назвал поведение актрисы «синдромом Бритни Спирс», намекая на ее излишнюю тягу к откровенным фото и видео.

Ранее Агата Муцениеце признавалась, что своей потрясающей физической формой обязана правильному питанию и занятиям спортом.

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