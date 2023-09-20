Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини

Агата Муцениеце отправилась на отдых в Сочи, откуда опубликовала новый ролик, на котором она страстно танцует в бикини. 34-летняя актриса отметила, что на это ее вдохновила Эмили Ратаковски.
«Кажется, такое утро достойно рилса. Ну, а что? Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски», — подписала видео бывшая жена Павла Прилучного.
Поклонники отметили, что Муцениеце находится в отличной форме и очень красиво двигается. Но нашлись и те, кто раскритиковал ее за танцы и назвал поведение актрисы «синдромом Бритни Спирс», намекая на ее излишнюю тягу к откровенным фото и видео.
Ранее Агата Муцениеце признавалась, что своей потрясающей физической формой обязана правильному питанию и занятиям спортом.