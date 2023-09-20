Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини

Агата Муцениеце отправилась на отдых в Сочи, откуда опубликовала новый ролик, на котором она страстно танцует в бикини. 34-летняя актриса отметила, что на это ее вдохновила Эмили Ратаковски.

«Кажется, такое утро достойно рилса. Ну, а что? Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски», — подписала видео бывшая жена Павла Прилучного.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239717&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники отметили, что Муцениеце находится в отличной форме и очень красиво двигается. Но нашлись и те, кто раскритиковал ее за танцы и назвал поведение актрисы «синдромом Бритни Спирс», намекая на ее излишнюю тягу к откровенным фото и видео.