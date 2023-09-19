Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Причина смерти не сообщается. Известная по фильмам 80-х годов артистка на протяжении 40 лет проживала в Сиэтле, США.

С 1986 по 1989 год звезда служила в театре Малая драматическая труппа (МДТ), основательницей которого была с другими выпускниками театральных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Риги. Майкова исполнила роль Маргариты в первой постановке театра «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира, а также воплотила на сцене образ Герды в «Снежной королеве» по сказке Ханса Кристиана Андерсена.