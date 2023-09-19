Звезда «Зачарованных» в слезах рассказала о борьбе с раком мозга

Шэннен Доэрти, 2015 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Шэннен Доэрти посетила мероприятие, посвященное популярному сериалу «Беверли-Хиллз 90210». В ходе беседы с фанатами 52-летняя актриса, не сдерживая слез, рассказала, как справлятся с онкологией.

«Я борюсь за свою жизнь, с которой сталкиваюсь каждый день. Думаю, что я действительно великолепна», — отметила Доэрти.

Напомним, в 2015 году у Шэннен Доэрти диагностировали рак груди. Актриса сразу же начала лечение, которое помогло побороть болезнь – она перешла в стадию ремиссии. Однако в 2020-м произошел рецидив, а метастазы пошли в мозг. Звезда «Зачарованных» перенесла операцию и начала курс лучевой терапии.

Актриса призналась поклонникам, что, несмотря на трудности, чувствует себя уверенной и счастливой.