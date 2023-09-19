Легендарное шоу с Эвелиной Бледанс возвращается в эфир

Кадр из телешоу «Человек-невидимка» (15 сезон)

В эфир телеканала ТВ-3 возвращается легендарное шоу «Человек-невидимка», в котором эксперты пытаются угадать личность звездного гостя, имея в распоряжении лишь несколько личных вещей таинственного «человека-невидимки» и свои уникальные сверхспособности. Знаменитость, в свою очередь, наблюдает за происходящим из тайной комнаты.

Шестеро экспертов, принимающих участие в передаче, – это криминалист, хиромант, психолог, маг, шаман и гадалка. До последней минуты они ничего не знают о госте, не видят и не слышат его, не могут общаться друг с другом. Посредником между ними выступает ведущая программы – Эвелина Бледанс. Только с ней «человек-невидимка» делится своими впечатлениями. В конце шоу участники должны выбрать фотографию человека, который сидит в тайной комнате, и назвать его имя.

Передача выходила с 2013-го по 2018 год, пока его бессменная ведущая Эвелина Бледанс не ушла в декретный отпуск. «Для меня этот проект – фактически третий ребенок, потому что пришел он ко мне, когда Семенчику не было еще и годика. Я дала обет, что до года нигде не буду сниматься, но не могла отказать, потому что это действительно уникальный проект», – делится актриса.