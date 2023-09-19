Наверх
19 сентября 2023, новость

Легендарное шоу с Эвелиной Бледанс возвращается в эфир

К выходу готовится пятнадцатый сезон проекта «Человек-невидимка»
Кадр из телешоу «Человек-невидимка» (15 сезон)

В эфир телеканала ТВ-3 возвращается легендарное шоу «Человек-невидимка», в котором эксперты пытаются угадать личность звездного гостя, имея в распоряжении лишь несколько личных вещей таинственного «человека-невидимки» и свои уникальные сверхспособности. Знаменитость, в свою очередь, наблюдает за происходящим из тайной комнаты.

Шестеро экспертов, принимающих участие в передаче, – это криминалист, хиромант, психолог, маг, шаман и гадалка. До последней минуты они ничего не знают о госте, не видят и не слышат его, не могут общаться друг с другом. Посредником между ними выступает ведущая программы – Эвелина Бледанс. Только с ней «человек-невидимка» делится своими впечатлениями. В конце шоу участники должны выбрать фотографию человека, который сидит в тайной комнате, и назвать его имя.

Передача выходила с 2013-го по 2018 год, пока его бессменная ведущая Эвелина Бледанс не ушла в декретный отпуск. «Для меня этот проект – фактически третий ребенок, потому что пришел он ко мне, когда Семенчику не было еще и годика. Я дала обет, что до года нигде не буду сниматься, но не могла отказать, потому что это действительно уникальный проект», – делится актриса.

Всех ли знакомых экспертов зрители увидят вновь и кто из звезд появится в шоу в этот раз – пока секрет. Точная дата премьеры 15 сезона «Человека-невидимки» также будет объявлена позже.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Человек-невидимка
Эвелина Бледанс
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Бледанс, Макеева и другие на премьере фильма с Арзамасовой
Бледанс, Судзиловская, Навка на премьере фильма-катастрофы
Асмус с дочкой, Бледанс с сыном, Климова на премьере комедии
Эвелина Бледанс пожалела о закрытии передачи «Человек-невидимка»
Асмус, Бледанс, Клава Кока и другие звезды на премьере фильма
Бледанс, Тодоренко, Киркоров с детьми на премьере мультфильма
Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»
Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Хмельницкая снялась в шоу «Давай поженимся!»
Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии
Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве
Новые трейлеры
Триггер. Фильм
Тизер-трейлер
Летучий корабль
Трейлер
Молодой Папа
Дублированный трейлер
Иди ко мне, детка
Дублированный трейлер
Рецепт любви
Трейлер (франц., англ.суб.)
Уроки химии
Трейлер (англ.)
Аквамен и потерянное царство
Трейлер (англ.)
Чудесная история Генри Шугара
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь