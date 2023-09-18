Звезду детского «Голоса» Ярославу Дегтяреву не взяли в новое шоу

В последнем выпуске шоу «Голос. Уже не дети», нового формата популярного проекта «Голос. Дети», появилась Ярослава Дегтярева, одна из самых ярких участниц третьего сезона вокального конкурса.

Тогда она восхитила всех своим исполнением легендарной «Кукушки» Виктора Цоя, а на этот раз для слепых прослушиваний выбрала народную композицию «Ой, то не вечер», но ни один из членов жюри не повернулся к ней.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=129430090&id=456255153&partner_ext=30" width="848" height="477" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка не ожидала такого и с трудом сдержала слезы, когда благодарила Диму Билана. «Дима, спасибо вам, что вы были моим наставником в прошлый раз», — отметила Дегтярева.

Члены жюри решили поддержать растрогавшуюся певицу: сначала Полина Гагарина вышла к ней на сцену и предложила исполнить «Кукушку», а потом к ним присоединились Дима Билан и Пелагея. «Ты же несла невероятную силу, ты прямо звездочкой была и остаешься. Ну что ты? Что? Тебе ли расстраиваться?» — заявил Билан.

Ярослава Дегтярева призналась, что рада снова стоять на сцене любимого проекта и видеть наставников. Она также рассказала, что так и остается той маленькой девочкой, которая когда-то пела «Кукушку».