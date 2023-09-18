Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления

Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова в своем Telegram-канале сообщила, что сильно отравилась арбузом.

«Наелась, а через несколько часов резко почувствовала себя плохо. Это я потом только прочитала в интернете, что арбузное отравление одно из самых тяжелых», — посетовала Волкова.

Она извинилась перед зрителями спектакля «Два мужа по цене одного» за то, что не сможет появиться в постановке. Она призналась, что не смогла бы даже «выползти» на сцену из-за плохого самочувствия.

«Вечером я еще играю в "Пигмалионе". И замены ну совсем не найти. Как я осилю, не представляю. Безвыходная ситуация. Придется как-то выцарапывать себя из постели», — написала Волкова.