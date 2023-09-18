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18 сентября 2023, новость

Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления

Актриса рассказала, что отравилась арбузом
Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова в своем Telegram-канале сообщила, что сильно отравилась арбузом.

«Наелась, а через несколько часов резко почувствовала себя плохо. Это я потом только прочитала в интернете, что арбузное отравление одно из самых тяжелых», — посетовала Волкова.

Она извинилась перед зрителями спектакля «Два мужа по цене одного» за то, что не сможет появиться в постановке. Она призналась, что не смогла бы даже «выползти» на сцену из-за плохого самочувствия.

«Вечером я еще играю в "Пигмалионе". И замены ну совсем не найти. Как я осилю, не представляю. Безвыходная ситуация. Придется как-то выцарапывать себя из постели», — написала Волкова.

Она все-таки отыграла спектакль, а на следующий день вызвала скорую помощь на съемочную площадку «СуперИвановых». Актрисе поставили капельницу, она поспала на съемочной кровати и продолжила съемки в проекте.

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