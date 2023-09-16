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16 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожкаНовый сезон 2023

Максим Матвеев представил «Триггер. Фильм»

Звезды посетили премьеру полнометражного продолжения популярного сериала
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18
фотографий
18
фотографий

В рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», проходившего в Сочи, состоялась премьера картины «Триггер. Фильм» — полнометражного продолжения популярного сериала о психологе Артеме Стрелецком, который использует для лечения пациентов метод «шоковой терапии».

Первым зрителям фильм представили исполнитель главной роли Максим Матвеев, актрисы Виктория Маслова и Полина Маликова, режиссер Александра Ремизова и другие создатели проекта. Также среди звездных гостей показа оказались Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Алла Сигалова, Марина Ворожищева, Матвей Лыков, Сергей Епишев, Егор Корешков, Алена Михайлова, Денис Власенко и другие.

Сюжетно «Триггер. Фильм» продолжает второй сезон оригинального сериала. Артем Стрелецкий переезжает к морю, в дом своего детства, находит работу, не связанную с психологией, заводит новые романтические отношения. Но герой не может быть счастлив из-за прошлого, от которого он так старательно убегает.

Напомним, сериал «Триггер» начал выходить в эфире «Первого канала» в 2020 году. Спустя два года состоялась премьера второго сезона. Известно, что у проекта будет также третий сезон. Дата выхода ленты «Триггер. Фильм» в широкий прокат пока не называется.

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