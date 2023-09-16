Максим Матвеев представил «Триггер. Фильм»

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В рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», проходившего в Сочи, состоялась премьера картины «Триггер. Фильм» — полнометражного продолжения популярного сериала о психологе Артеме Стрелецком, который использует для лечения пациентов метод «шоковой терапии».

Сюжетно «Триггер. Фильм» продолжает второй сезон оригинального сериала. Артем Стрелецкий переезжает к морю, в дом своего детства, находит работу, не связанную с психологией, заводит новые романтические отношения. Но герой не может быть счастлив из-за прошлого, от которого он так старательно убегает.

Напомним, сериал «Триггер» начал выходить в эфире «Первого канала» в 2020 году. Спустя два года состоялась премьера второго сезона. Известно, что у проекта будет также третий сезон. Дата выхода ленты «Триггер. Фильм» в широкий прокат пока не называется.