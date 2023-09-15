Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры

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Федор Бондарчук приступил к съемкам в восьмисерийном фильме «Чистые» режиссера Николая Хомерики. 56-летний актер сыграет «серого кардинала» в истории о публичном доме.

«Мой герой — серый кардинал всей истории. Поначалу он кажется персонажем второстепенным, по касательной причастным к событиям в доме, что содержит Матушка и где обитают девушки: такой стареющий бандит, эмиссар преступного треста. Но когда придет время, он сыграет свою ключевую роль, и вся жестокость и расчетливость этого персонажа выплеснутся наружу», — рассказал Бондарчук.

Действие сериала происходит в Санкт-Петербурге в 1903 году. Ксения (Софья Синицына) и Стеша (Диана Милютина) работают в подпольном доме терпимости под руководством и контролем безжалостной дамы.

Девушки, живущие в этом доме, продают мужчинам тела и дарят иллюзию любви. Секрет в том, что они обладают не только красотой, но и особой силой — чистотой души и желанием свободы. Именно благодаря этому они могут все изменить.