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14 сентября 2023, новость

Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве

Актеру стало плохо во время репетиции спектакля
Станислав Любшин | Источник: PersonaStars

Актера Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Любшину стало плохо во время репетиции спектакля «Третий звонок, господа!» в МХТ им. А. П. Чехова. В медпункте артисту измерили давление, которое оказалось на отметке 210. После этого звезде вызвали «скорую».

Врачи диагностировали Любшину транзиторно-ишемическую атаку. Она характеризуется нарушением в работе сосудов мозга.

Станислав Любшин окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1959 году. После окончания вуза он служил в театре «Современник» до 1963 года. С 1964 по 1967-й артист работал в театре на Таганке, а с 1974 по 1977 год — в театре им. М. Н. Ермоловой. В 1977–1979 годах он был актером театра на Малой Бронной. В 1981 году присоединился к труппе МХТ им. А. П. Чехова.

Любшин удостоился звания заслуженного артиста РСФСР в 1969 году. В 1981-м он стал народным артистом РСФСР. В фильмографии актера более 90 работ. Он сыграл в картинах «Щит и меч», «Великая», «Кин-дза-дза!», «Годунов».

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