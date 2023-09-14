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14 сентября 2023, новость

Екатерина Волкова показала стройную фигуру у бассейна

Актриса призналась, что уже скучает по лету

Екатерина Волкова опубликовала в личном микроблоге несколько фото, на которых она запечатлена в слитном темно-синем купальнике. 41-летняя актриса позировала в таком образе у бассейна и призналась, что уже скучает по лету.

«А уже можно ныть, что скучаешь по лету?» — задается вопросом звезда «Ворониных».

Некоторые поклонники актрисы отметили, что тоже скучают по теплому времени года, а другие заявили, что пока еще рано унывать, ведь впереди бабье лето.

Напомним, Екатерина Волкова прославилась благодаря сериалу «Воронины», в котором сыграла главную роль. Сейчас актриса задействована в многосерийном фильме «СуперИвановы», в котором играет экранную супругу Михаила Полицеймако. 

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