Екатерина Волкова показала стройную фигуру у бассейна

Екатерина Волкова опубликовала в личном микроблоге несколько фото, на которых она запечатлена в слитном темно-синем купальнике. 41-летняя актриса позировала в таком образе у бассейна и призналась, что уже скучает по лету.

«А уже можно ныть, что скучаешь по лету?» — задается вопросом звезда «Ворониных».

Некоторые поклонники актрисы отметили, что тоже скучают по теплому времени года, а другие заявили, что пока еще рано унывать, ведь впереди бабье лето.