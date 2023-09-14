Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино

Наташа Королева | Источник: PersonaStars

Наташа Королева снимается в фильме «Один хороший день» в роли самой себя. 50-летняя певица пожаловалась на трудности актерской профессии и восхитилась актерами, которые много работают и вынуждены это делать даже во время болезни.

«Да, кино надо очень любить, потому что съемки в фильмах — это адский ад. Очень. Попутка в шесть утра, 12 часов смена. А если еще здоровье подводит — вот как? Актеры, киноактеры, мой респект вам и уважуха», — заявила Королева.

В центре сюжета фильма «Один хороший день» — Катя, которая живет в небольшом городке и никак не может из него уехать. Девушка оказалась в какой-то неизвестной временной петле: как только она покидает родное место, день начинается сначала, и ее жизнь продолжается в этом городе.

Известно, что съемки проходят в Рязанской области в городе Касимове. В проекте также задействованы Анастасия Талызина, Ирина Пегова, Раиса Рязанова и другие.