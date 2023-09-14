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14 сентября 2023, новость

Катя Лель узнала найденных в Мексике «инопланетян»

Певица заявила, что пришельцы похожи на похитителей ее зубов
Катя Лель

Певица Катя Лель рассказала, что узнала в найденных в Мексике «инопланетянах» похитителей своих зубов. Об этом она рассказала Life.

По словам Лель, 30 лет назад она общалась с похожими обитателями других планет, которые в 16 лет украли у нее все зубы.

«Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — рассказала она. По словам Лель, зубы исчезли безболезненно и бескровно. Откуда у нее нынешние зубы, она не уточнила.

До этого правительство Мексики продемонстрировало два тела «инопланетян» во время слушания.

Тела якобы пришельцев представил общественности уфолог Хайме Мауссан. В своем выступлении мужчина рассказал, что эти два объекта были найдены во время археологических раскопок на территории Перу. Кроме того, специалист под присягой сообщил, что анализ их останков показал несоответствие с элементами земной эволюции.

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