Катя Лель узнала найденных в Мексике «инопланетян»

Катя Лель

Певица Катя Лель рассказала, что узнала в найденных в Мексике «инопланетянах» похитителей своих зубов. Об этом она рассказала Life.

По словам Лель, 30 лет назад она общалась с похожими обитателями других планет, которые в 16 лет украли у нее все зубы.

«Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — рассказала она. По словам Лель, зубы исчезли безболезненно и бескровно. Откуда у нее нынешние зубы, она не уточнила.

До этого правительство Мексики продемонстрировало два тела «инопланетян» во время слушания.