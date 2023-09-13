Наверх
13 сентября 2023, новость

Полина Гагарина приступила к съемкам в мини-сериале

Певица и наставница шоу «Голос. Уже не дети» сообщила, что будет «сидеть на двух стульях»
Полина Гагарина | Источник: PersonaStars

Полина Гагарина сообщила, что приступила к съемкам в новом шестисерийном фильме. 36-летняя актриса не стала раскрывать подробностей о новом проекте. Известно лишь, что ей досталась главная роль.

«С сегодняшнего дня буду “сидеть на двух стульях”. Начинаются съемки в шестисерийном фильме, в котором я играю главную, очень интересную роль. Я вся в соплях. Надеюсь, это добавит колорита роли», — рассказала звезда.

Предполагается, что речь идет о сериале «Красные линии» — спин-оффе «Бывших», где Гагарина сыграла писательницу и коуча Елену Берн.

Напомним, Полина Гагарина — не только известная певица, но и профессиональная актриса, окончившая Школу-студию МХАТ. В скором времени состоятся премьеры новых проектов с ее участием — мюзикла «Летучий корабль» и комедии «Хоккейные папы».

Кроме того, Гагарина участвует в шоу «Голос. Уже не дети», где занимает кресло наставника.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Летучий корабль
1 р.
Бывшие
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Полина Гагарина
Хоккейные папы
Егор Крид рассказал о накаленной атмосфере в «Голос. Уже не дети»
Голос. Уже не дети
Голос. Дети
Борисов играет Пушкина в мюзикле: первые фото в образе
Одной левой
Самбурская показала себя в образе инопланетного существа
В России появится адаптация триллера «Вышка»
Гагарина показала Билана, Пелагею и Крида на съемках нового «Голоса»
Последняя роль Меньшова: вышел трейлер новой драмы со звездами
Что посмотреть в отпуске: от захватывающих новинок до сербского нуара
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Стало известно о работе над продолжением «Мамы для мамонтенка»
Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли
Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»
Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР
Нейросеть воссоздаст образ Высоцкого для нового фильма
Миронова играет пациентку семейного психолога: первые кадры
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры
Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок
Прилучный удивил гримом для новой роли
Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Режиссер «Титаника» может экранизировать трагедию батискафа «Титан»
Джонни Депп обратился к российским зрителям
Полина Гагарина назвала свой главный недостаток
Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом популярного фильма
Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»
Гагарина рассказала в шоу Воли о критике в детстве из-за лишнего веса
Что посмотреть летним вечером: 7 новых фильмов и сериалов на любой вкус
Названа дата премьеры новой части «Чужого»
Ирина Пегова появится в роли сиделки-провинциалки: новые кадры
Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»
Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
Про Золушку снимут фильм ужасов
Надо смотреть: 6 любопытных киноновинок на любой вкус
Опубликован первый тизер нового фильма с ДиКаприо
Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме
Гагарина, Киркоров и Воробьев озвучили героев нового мультфильма
Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»
Что смотрят в мире: топ-9 крупных киноновинок месяца
Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке
Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере
Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото
Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»
Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках
Новые трейлеры
Бременские музыканты
Трейлер
Кладбище домашних животных: Кровные узы
Трейлер (англ.)
По щучьему велению
Трейлер
Кибердеревня
Трейлер
Клетка ищет птицу
Трейлер (рус.суб.)
Аквамен и потерянное царство
Тизер (англ.)
Секс. До и после
Тизер
Кошки-мышки
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь