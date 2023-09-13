Полина Гагарина приступила к съемкам в мини-сериале

Полина Гагарина | Источник: PersonaStars

Полина Гагарина сообщила, что приступила к съемкам в новом шестисерийном фильме. 36-летняя актриса не стала раскрывать подробностей о новом проекте. Известно лишь, что ей досталась главная роль.

«С сегодняшнего дня буду “сидеть на двух стульях”. Начинаются съемки в шестисерийном фильме, в котором я играю главную, очень интересную роль. Я вся в соплях. Надеюсь, это добавит колорита роли», — рассказала звезда.

Предполагается, что речь идет о сериале «Красные линии» — спин-оффе «Бывших», где Гагарина сыграла писательницу и коуча Елену Берн.

Напомним, Полина Гагарина — не только известная певица, но и профессиональная актриса, окончившая Школу-студию МХАТ. В скором времени состоятся премьеры новых проектов с ее участием — мюзикла «Летучий корабль» и комедии «Хоккейные папы».