Кудрявцева «рыдала взахлеб» на съемках шоу с Костомаровым

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала выпуск шоу «Секрет на миллион» с фигуристом Романом Костомаровым одним из самых тяжелых. Об этом сообщает The Voice.

Кудрявцева призналась, что является «слишком» эмпатичным человеком. Звезда «рыдала взахлеб», когда снималась в программе с Костомаровым. Она назвала спортсмена «бойцом, чемпионом и мужиком».

По словам Кудрявцевой, выпуск с Костомаровым заставил ее задуматься о тонкости и ценности жизни. Она отметила, что гордится, восхищается и любит фигуриста.

В январе 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже его перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля фигуриста выписали из больницы.