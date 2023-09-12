Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере

11 сентября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Звук свободы» — экшен-драмы по реальным событиям с Джеймсом Кэвизелом и Мирой Сорвино в главных ролях.
Главный герой картины — Тим Баллард, оставивший карьеру правительственного агента США, чтобы стать активистом и борцом с торговцами людьми. Баллард посвятил свою жизнь спасению детей, тысячи которых ежегодно оказываются в руках рабовладельцев в странах Латинской Америки и Мексики.
Гостями московской премьеры стали звезды российского кино и шоу-бизнеса: Надежда Михалкова, Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым, Виктория Дайнеко, Янина Студилина, Ольга Кабо, Анна Чурина, Алика Смехова и другие.
В широкий прокат фильм «Звук свободы» выйдет 14 сентября.