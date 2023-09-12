Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере

11 сентября в столичном кинотеатре « Художественный » состоялась премьера фильма « Звук свободы » — экшен-драмы по реальным событиям с Джеймсом Кэвизелом и Мирой Сорвино в главных ролях.

Главный герой картины — Тим Баллард, оставивший карьеру правительственного агента США, чтобы стать активистом и борцом с торговцами людьми. Баллард посвятил свою жизнь спасению детей, тысячи которых ежегодно оказываются в руках рабовладельцев в странах Латинской Америки и Мексики.