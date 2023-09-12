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12 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере

Российские знаменитости поддержали выход экшен-драмы «Звук свободы»
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11 сентября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Звук свободы» — экшен-драмы по реальным событиям с Джеймсом Кэвизелом и Мирой Сорвино в главных ролях.

Главный герой картины — Тим Баллард, оставивший карьеру правительственного агента США, чтобы стать активистом и борцом с торговцами людьми. Баллард посвятил свою жизнь спасению детей, тысячи которых ежегодно оказываются в руках рабовладельцев в странах Латинской Америки и Мексики.

Гостями московской премьеры стали звезды российского кино и шоу-бизнеса: Надежда МихалковаАнастасия Макеева с супругом Романом Мальковым, Виктория Дайнеко, Янина Студилина, Ольга Кабо, Анна Чурина, Алика Смехова и другие.

В широкий прокат фильм «Звук свободы» выйдет 14 сентября.

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