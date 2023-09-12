Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

Татьяна Доронина | Источник: PersonaStars

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Татьяну Доронину с 90-летием в официальной телеграмме на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Человек яркого, многогранного таланта, вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссерском поприще», — написал Путин.

Президент считает, что творческие работы Дорониной являются результатом ее любви и преданности своему делу, а также огромного внутреннего труда.

В апреле 2023 года глава России наградил актрису почетным орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за значительный вклад в развитие отечественной культуры и плодотворный труд на протяжении многих лет.