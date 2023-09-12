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12 сентября 2023, новость

Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

В поздравительной телеграмме президент отметил «яркий, многогранный талант» народной артистки
Татьяна Доронина | Источник: PersonaStars

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Татьяну Доронину с 90-летием в официальной телеграмме на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Человек яркого, многогранного таланта, вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссерском поприще», — написал Путин.

Президент считает, что творческие работы Дорониной являются результатом ее любви и преданности своему делу, а также огромного внутреннего труда.

В апреле 2023 года глава России наградил актрису почетным орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за значительный вклад в развитие отечественной культуры и плодотворный труд на протяжении многих лет.

Татьяна Доронина снималась в театре и кино, принимала участие в таких фильмах, как «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Валентин и Валентина» и многих других. Помимо этого, Доронина работала режиссером, а также художественным руководителем и директором МХАТ имени Горького. В 1981 году актрису удостоили звания народной артистки СССР.

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