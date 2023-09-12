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12 сентября 2023, статьяЮбилеи

К 90-летию Татьяны Дорониной: 6 незабываемых ролей неповторимой актрисы

Красавица-стюардесса, ласковая мачеха, талантливая ученая — вспоминаем лучшие роли Татьяны Дорониной, покоряющей с экрана своей нежностью и силой

«Старшая сестра»

Татьяна Доронина и Инна Чурикова в фильме «Старшая сестра» | Источник: Legion-Media.ru

Свою первую большую роль в кино Татьяна Доронина исполнила в экранизации пьесы Александра Володина «Моя старшая сестра», которую актриса уже играла на сцене БДТ им. Товстоногова. Фильм Георгия Натансона — меланхоличный рассказ о непростой судьбе двух осиротевших сестер, взятых на попечение любящим дядей, чья забота и советы порой идут вразрез с их представлениями о счастье.

Доронина играет старшую, Надю Рязаеву, мечтательницу с грустным взглядом, жертвующую всем ради младшей сестры Лиды и ее стремлений. Лишь спустя годы Надя понимает, что напрасно отказывалась от своей судьбы и возвращается к собственной мечте… Уже тогда перед зрителями раскрылся музыкальный талант артистки, исполнившей под гитару романс «И я была девушкой юной». Роль в «Старшей сестре» принесла Дорониной звание лучшей актрисы года по мнению журнала «Советский экран» в 1967 году.

«Три тополя на Плющихе»

Но по-настоящему всенародное признание пришло к актрисе благодаря ее следующей роли — в пронзительной драме Татьяны Лиозновой о случайном знакомстве скромной деревенской женщины и интеллигентного таксиста на дождливых улицах Москвы. Мимолетная встреча двух одиночеств в большом городе оказывается чем-то гораздо большим и невыразимо важным для обоих героев, возможно впервые в своей жизни ощутивших настоящее понимание и родственную душу.

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Благодаря проникновенной игре Дорониной зрители сопереживали Нюре — верной жене и матери, не посмевшей предать семью ради чувства, родившегося так ярко и внезапно. Как нахлынувший ливень, моросящий по стеклам машины в самой трогательной сцене, когда Нюра самозабвенно поет «Нежность», а в глазах Олега Ефремова застыли любовь и печаль.

«Еще раз про любовь»

Татьяна Доронина в фильме «Еще раз про любовь» | Источник: Legion-Media.ru

Еще одна роль, перенесенная Татьяной Дорониной с театральной сцены на киноэкран, — бортпроводница Наташа из пьесы Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Непосредственная, строптивая и немного не от мира сего, она сразу привлекает внимание блестящего физика Евдокимова (Александр Лазарев). Любовь с первого взгляда перетекает в непростые отношения…

Вторая совместная работа Георгия Натансона и Дорониной — лирическая драма, пронизанная атмосферой 1960-х с их оттепельной искренностью и драматизмом. В чувственном, надрывном исполнении актрисы Наташа становится душой фильма, неземной, хрупкой, будто предчувствующей трагический финал.

«Мачеха»

Кадр из фильма «Мачеха»

Героиня Татьяны Дорониной в «Мачехе» — Шура Олеванцева, жизнь которой переворачивается с известием о том, что у ее мужа есть маленькая дочь от другой женщины. Девочка осталась сиротой, и супругам приходится принять ее в свой дом, сделав все для того, чтобы она вновь почувствовала себя любимой и не одинокой.

В дебютном фильме молодого режиссера Олега Бондарева артистка вернулась к образу простой русской женщины — сильной и самоотверженной, благодаря своей житейской мудрости способной справиться с большим испытанием. Дорониной удается удивительно точно передать неподдельное чувство нежности к ребенку и стремление окружить его заботой и лаской.

«Ольга Сергеевна»

Кадр из сериала «Ольга Сергеевна»

Еще одну яркую героиню и сильную женщину Татьяна Доронина сыграла в сериале Александра Прошкина о судьбе ученого-океанолога. Ольга Сергеевна — волевая, решительная красавица с закаленным характером, окруженная мужчинами, но пронесшая любовь через всю жизнь лишь к одному из них. Сочетая напускную холодность и жесткость со слабостью, героиня Дорониной становится воплощением женщины, вынужденной выбирать между карьерой и личным счастьем.

Актриса предстает в образе Ольги Сергеевны в трех возрастах, и в каждом из них актриса органична, словно играет саму себя, — будь то влюбленная девушка в начале пути, молодая женщина, покоряющая научный мир, или уже состоявшаяся ученая, приближающаяся к душевному кризису…

«Валентин и Валентина»

Кадр из фильма «Валентин и Валентина | Источник: Legion-Media.ru

В 1985 году на экраны вышла мелодрама Георгия Натансона по пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина». В трогательной истории о советских Ромео и Джульетте актриса сыграла не совсем типичную для себя роль. Ее героиня — мать-одиночка, когда-то брошенная мужчиной и посвятившая свою жизнь двум дочерям. Стремясь дать детям все лучшее, она разочарована в выборе младшей Валентины, влюбившейся в простого студента, и пытается всячески помешать отношениям двух молодых людей.

Столь узнаваемый образ родителя, уверенного в своей правоте и совсем не чуткого по отношению к хрупким чувствам ребенка, — еще одна блестящая работа Татьяны Дорониной и последнее появление актрисы на киноэкране.

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