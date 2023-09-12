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12 сентября 2023, новость

Звезда «Моей прекрасной няни» высказалась об эмиграции

Ольга Прокофьева дала интервью Борису Корчевникову
Ольга Прокофьева | Источник: PersonaStars

Актриса Ольга Прокофьева призналась в интервью с Борисом Корчевниковым, что у нее никогда не возникало желания жить заграницей.

Прокофьева отметила, что во время гастролей за рубежом, ей чаще хотелось поскорее вернуться домой, «привезти подарки и обнять своих близких».

«Опять же, это все от родителей. "Где родился, там и пригодился", — так говорили наши мамочки», — рассказала артистка.

Прокофьева уточнила, что во времена СССР иностранцы очень хорошо принимали русских за рубежом. По ее мнению, это связано с тем, что некоторые люди не смешивают искусство с политикой.

Прокофьева вспомнила как продюсер Тельма Холт и актриса Ванесса Редгрейв сильно впечатлились спектаклем в московском театре.

«И они здесь в Москве увидели наши спектакли в театре Маяковского, и две заплаканные женщины после спектакля кинулись нас обнимать, целовать. Это был их выбор. Абсолютно так же, со слезами на глазах нас принимала лондонская публика», — заключила актриса.

Прокофьева наиболее известна по роли бизнесвумен Жанны Ижевской в сериале «Моя прекрасная няня». Она также снималась в таких картинах, как «В ожидании чуда», «1703», «Люби меня».

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