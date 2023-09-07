48-летняя Ева Лонгория восхитила фигурой на пляже

Ева Лонгория продолжает отдыхать с семьей в Испании. 48-летняя актриса поделилась серией новых снимков, сделанных на пляже. На одном из них звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позирует в слитном розовом купальнике.
«Наслаждаюсь последними солнечными деньками», — подписала кадр Лонгория.
Поклонники, как всегда, восхитились ее фигурой и отметили, что актрисе позавидуют даже 20-летние девушки.
Напомним, Ева Лонгория стала всемирно известной благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки», в котором сыграла Габриэль Солис, супругу богатого бизнесмена.