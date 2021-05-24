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24 мая 2021, новость

Харламов поздравил Гузееву с днем рождения и назвал своей музой

23 мая актриса и телеведущая отметила 62-летие

Комик Гарик Харламов поздравил с днем рождения ведущую программы «Давай поженимся!» Ларису Гузееву, которую он неоднократно высмеивал в своих постах и, по ее собственному признанию, «задолбал». Харламов посвятил ее празднику пост в Instagram.

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Хочу поздравить Ларису Андреевну Гузееву с днем рождения! Желаю здоровья и всего самого хорошего! Творческих побед!
Гарик Харламов
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Комик также добавил, что 23 мая день рождения также отмечают его бабушка и его друг Рома.

В комментариях к посту Харламов назвал Гузееву своей музой и признался, что без нее бы не было его нового юмористического аккаунта в Instagram. Кроме того, он в шутку признался телеведущей в любви. «Она любовь всей моей жизни, друзья», — заявил он в комментариях.

Харламов неоднократно высмеивал и пародировал передачу «Давай поженимся!» и Гузееву в своем Instagram. Кроме того, комик регулярно публикует яркие фрагменты из программы. Гузеева же в ответ на это признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее шутками про шоу.

История их противостояния началась с того, что Харламов высмеял в инстаграме фрагмент выпуска, в котором Гузеева использовала нецензурное слово в адрес отчима героя передачи, в шесть лет оказавшегося в интернате. Впоследствии высказывание Гузеевой превратилось в мем, а посты, посвященные «Давай поженимся!», стали появляться на странице комика регулярно.

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