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5 сентября 2023, новость

Певица Слава разрыдалась на съемках шоу «Мужское/Женское»

Звезда рассказала о неудачной пластике у хирурга Хайдарова

Певица Слава призналась в шоу «Мужское/Женское», что практически целый год злоупотребляла алкоголем после пластики у хирурга Тимура Хайдарова.

Слава не смогла сдержать слез в эфире и расплакалась, когда рассказывала про свой неудачный опыт пластики. Звезда заявила, что ей стыдно было смотреть на свою грудь после операции — у нее образовались волдыри под ней. 

«Он как гипнотизер внушал: "Давай мы тебе переделаем". А я не понимаю, зачем вообще к нему пошла? Зачем я вообще это сделала? У меня была шикарная грудь. Тело сделал идеально, вообще к этому вопросов нет. Но грудь — это главное для женщины», — отметила звезда в шоу Александра Гордона и Юлии Барановской.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей операцию на груди. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина, теме разбирательств с хирургом был посвящен выпуск шоу «Мужское/Женское».

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