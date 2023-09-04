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4 сентября 2023, новость

Российская актриса Цуканова-Котт сняла новый клип Линдеманна

В новом музыкальном видео лидера Rammstein также снялась Аглая Тарасова
Тилль Линдеманн | Источник: Алексей Молчановский

Актриса и режиссер Анна Цуканова-КоттВосьмидесятые», «Мажор») сняла клип для лидера группы Rammstein и сольного проекта Lindemann — немецкого рокера Тилля Линдеманна. Об этом сообщает один из Telegram-каналов со ссылкой на саму Цуканову-Котт.

Канал опубликовал первые кадры из клипа, который должен выйти на днях. Одну из главных ролей в ролике сыграла российская актриса Аглая Тарасова.

14 июня в Германии возбудили уголовное дело против Линдеманна — прокуратура инициировала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»). Издание Bild 29 августа сообщило, что берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах Линдеманна.

Все обвинения Тилль Линдеманн опровергал.

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