Сальма Хайек в день 57-летия показала фигуру в бикини

«Я так счастлива, что живу, и невероятно благодарна за все, что у меня есть! Моя любимая семья, мои драгоценные друзья, мое здоровье, моя работа, которая заставляет меня двигаться дальше, моя команда, мои отношения с животными и природой и любовь всех моих преданных поклонников. С 57-летием меня!!!» — подписала снимки звезда фильма «Фрида».