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4 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Сальма Хайек в день 57-летия показала фигуру в бикини

Голливудская актриса отдыхает на морском побережье

2 сентября мексиканской актрисе Сальме Хаейк исполнилось 57 лет. Накануне праздника звезда уехала в отпуск на море, где устроила фотосессию в ярко-красном бикини.

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«Я так счастлива, что живу, и невероятно благодарна за все, что у меня есть! Моя любимая семья, мои драгоценные друзья, мое здоровье, моя работа, которая заставляет меня двигаться дальше, моя команда, мои отношения с животными и природой и любовь всех моих преданных поклонников. С 57-летием меня!!!» — подписала снимки звезда фильма «Фрида».

Поклонники поздравили Сальму Хайек с днем рождения и отметили, что она выглядит потрясающе и очень женственно. Отдельное внимание подписчики уделили стройной фигуре звезды.

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