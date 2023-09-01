Снявшуюся в сериале дочь Кейт Уинслет сравнили с матерью

Миа Триплтон в сериале «Пиратки» / Кейт Уинслет в «Титанике»

В сети появился кадр из экранизации романа Эдит Уортон «Пиратки», на котором запечатлена Миа Триплтон, 22-летняя дочь британской актрисы Кейт Уинслет.

Многие сравнили начинающую актрису со знаменитой матерью, которая тоже начинала свою карьеру с костюмированных и исторических картин. В середине 90-х, до съемок в «Титанике», Уинслет снялась в таких фильмах, как «Первый рыцарь при дворе короля Артура», «Разум и чувства», «Гамлет».

В сериале «Пиратки» Триплтон перевоплотилась в леди Марабель. По сюжету, восемь американских молодых девушек в 1870-х отправляются в Лондон на поиски титулованных мужей.

Ранее Миа Триплтон также появилась в фильме «Я существую», в котором главную роль исполнила Уинслет.