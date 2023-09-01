Наверх
1 сентября 2023, новостьЮбилеи

Сергей Гармаш отмечает 65-летие

Народного артиста РФ, сыгравшего в общей сложности 130 ролей в кино, поздравили коллеги
Сергей Гармаш

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Гармаш, который снялся в общей сложности в 130 фильмах и сериалах, отмечает 65-летие. Артист рассказал журналистам, что в этот день не планирует пышных торжеств.

«Я не планирую Георгиевского зала и Кремлевского дворца. Не получается — нет желания», — сказал юбиляр, отвечая на вопрос о планах на день юбилея.

Он признался, что когда-то любил застолья, однако со временем отношение к ним изменилось. «Когда-то мне нравилось застолье. Оно мне нравилось в студенческие годы, в молодые годы, нравилось в молодом “Современнике”. Со временем застолье, которое становилось все более богатым, стало куда-то исчезать. <…> Во-первых, [день рождения] это интимная вещь. Во-вторых, у меня было много дней рождения, которые попадали в съемочный период. Это группа, которая становится на четыре-пять месяцев семьей, это прекрасно, это смешно, здорово», — пояснил Гармаш.

С юбилеем коллегу поздравил кинорежиссер Владимир Хотиненко, у которого Гармаш снялся в картине «72 метра». «Я его поздравляю! Но поздравить его просто с днем рождения, конечно, мало. Я желаю ему быть всегда здоровым, живым — таким, какой он есть, замечательным, остроумным. Во всяком случае, для меня работа с ним — это всегда наслаждение безусловное. Это всегда было — я не могу даже сказать удовольствием — а именно наслаждением, потому что он может выполнять любые задачи. Он замечательный, тонкий актер с потрясающим <…> диапазоном — от трагического до смешного, тут все — все, что хочешь», — сказал ТАСС Хотиненко. Он пожелал здоровья юбиляру и членам его семьи.

Народный артист РФ, актер Игорь Скляр сказал ТАСС, что поздравит коллегу лично. «Я его помню и люблю. А все остальные поздравления в личном послании», — отметил актер. Артисты исполняют главные роли в спектакле «И вас с наступающим…» по пьесе Родиона Овчинникова в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Из биографии

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. В 1977 году окончил Днепропетровское государственное театральное училище, а потом работал в Херсонском театре кукол. В 1978—1980 годах служил в армии. В 1984 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Горького (ныне Школа-студия МХАТ).

С 1984 по 2020 год служил в Московском театре «Современник», где, в частности, был задействован в спектаклях «Большевики», «Кабала святош», «Вдова Капет», «Кот домашний средней пушистости», «Титул», «Три товарища», «Вишневый сад», «Пять вечеров», «Горе от ума», «С наступающим…», «Папа». С 2022 года участвует в постановке «Кроткая» по мотивам повести Федора Достоевского в Малом театре.

Дебютировал в кино в 1984 году в драме Алексея Симонова «Отряд». Среди наиболее известных киноработ артиста — капитан милиции Кошаев в драме «Ворошиловский стрелок», майор милиции Юрий Коротков в сериале «Каменская», Иван в мелодраме «Любовник», старший мичман Николай Крауз в драме «72 метра», чекист Толя в военной драме «Свои», присяжный Аркадий в драме «12», отец Мэлса в музыкальном фильме «Стиляги», садовник Геннадий Петрович в семейной комедии «Чебурашка».

Также Сергей Гармаш участвовал в дублировании и озвучивании анимационных фильмов, в их числе «Рататуй», «Звездные собаки. Белка и Стрелка», «Иван Царевич и серый волк», «Савва. Сердце воина».

7.4
Чебурашка
2023/Россия6+комедиясемейный
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Стиляги
Каменская
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
Сергей Гармаш
Ворошиловский стрелок
80 лет Роберту Де Ниро: любопытные факты о жизни мастера перевоплощений
72 метра
Свои
Холли Берри отпраздновала 57-летие в стиле Барби
Владимир Хотиненко
12
Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с 50-летием
1 р.
Чебурашка
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»
Кевина Спейси полностью оправдали в суде в день его рождения
Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с 59-летием
Путин поздравил оператора «Гардемаринов» Мукасея с 85-летием
Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
Домогаров порассуждал о звездной болезни и возвращении в «Гардемарины»
Гармаш пообещал «поговорить с Чебурашкой» о продолжении
Бабкина рассказала, как расплакалась во время просмотра «Чебурашки»
Владимир Путин поздравил Сергея Бодрова с юбилеем
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Путин поздравил мультсериал «Смешарики» с 20-летием
Самый обаятельный и привлекательный: 12 всеми любимых ролей Александра Абдулова
Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым
«Чебурашка» и «Вызов» стали одними из кассовых фильмов года в мире
Тест на внимательность: найди Чебурашку среди апельсинов
К дню рождения Одри Хепберн: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Гармаш сообщил о работе над продолжением фильма «Чебурашка»
Нежный проходимец, безумный Пьеро: к 90-летию великого Бельмондо
Александр Збруев отметит 85-летие на сцене театра
Путин поздравил Александра Митту с 90-летним юбилеем
На премьеру «Чебурашки» в Эстонии продали практически все билеты
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи «Чебурашки» в реальности
Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре
Владимир Путин поздравил Ирину Купченко с 75-летием
Звезда «Папиных дочек» назвала фильм «Чебурашка» «скучным»
Фильм «Чебурашка» показали российским космонавтам на МКС
Сценарист «Чебурашки» ответил на критику Певцова
К 95-летию Вячеслава Тихонова: незабываемые роли великого актера
Фильм «Чебурашка» посмотрели в кино 20 млн зрителей
«Чебурашка» и «Аватар 2» стали самыми популярными у пиратов фильмами
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Россияне назвали любимых героев фильмов Гайдая
Получивший паспорт РФ Оливье Сиу рассказал о съемках в «Чебурашке»
Екатерине Климовой — 45: самые яркие роли красавицы-актрисы
Гений меланхолии: 7 магнетических фильмов-настроений Джима Джармуша
Светлане Ходченковой — 40: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Сергей Гармаш высказался об успехе нового «Чебурашки»
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Озвучившая нового «Чебурашку» Кузьмина объяснила успех фильма
«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» по кассовым сборам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Новые трейлеры
Черное облако
Трейлер
Анатомия падения
Дублированный трейлер
Я богиня
Трейлер
Ван-Пис
Трейлер (англ.)
Мастодонт
Трейлер
Солтберн
Тизер-трейлер (англ.)
Феррари
Дублированный тизер-трейлер
Что случится позже
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь