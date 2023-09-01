Сергей Гармаш отмечает 65-летие

Сергей Гармаш

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Гармаш, который снялся в общей сложности в 130 фильмах и сериалах, отмечает 65-летие. Артист рассказал журналистам, что в этот день не планирует пышных торжеств.

«Я не планирую Георгиевского зала и Кремлевского дворца. Не получается — нет желания», — сказал юбиляр, отвечая на вопрос о планах на день юбилея.

Он признался, что когда-то любил застолья, однако со временем отношение к ним изменилось. «Когда-то мне нравилось застолье. Оно мне нравилось в студенческие годы, в молодые годы, нравилось в молодом “Современнике”. Со временем застолье, которое становилось все более богатым, стало куда-то исчезать. <…> Во-первых, [день рождения] это интимная вещь. Во-вторых, у меня было много дней рождения, которые попадали в съемочный период. Это группа, которая становится на четыре-пять месяцев семьей, это прекрасно, это смешно, здорово», — пояснил Гармаш.

С юбилеем коллегу поздравил кинорежиссер Владимир Хотиненко, у которого Гармаш снялся в картине «72 метра». «Я его поздравляю! Но поздравить его просто с днем рождения, конечно, мало. Я желаю ему быть всегда здоровым, живым — таким, какой он есть, замечательным, остроумным. Во всяком случае, для меня работа с ним — это всегда наслаждение безусловное. Это всегда было — я не могу даже сказать удовольствием — а именно наслаждением, потому что он может выполнять любые задачи. Он замечательный, тонкий актер с потрясающим <…> диапазоном — от трагического до смешного, тут все — все, что хочешь», — сказал ТАСС Хотиненко. Он пожелал здоровья юбиляру и членам его семьи.

Народный артист РФ, актер Игорь Скляр сказал ТАСС, что поздравит коллегу лично. «Я его помню и люблю. А все остальные поздравления в личном послании», — отметил актер. Артисты исполняют главные роли в спектакле «И вас с наступающим…» по пьесе Родиона Овчинникова в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Из биографии

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. В 1977 году окончил Днепропетровское государственное театральное училище, а потом работал в Херсонском театре кукол. В 1978—1980 годах служил в армии. В 1984 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Горького (ныне Школа-студия МХАТ).

С 1984 по 2020 год служил в Московском театре «Современник», где, в частности, был задействован в спектаклях «Большевики», «Кабала святош», «Вдова Капет», «Кот домашний средней пушистости», «Титул», «Три товарища», «Вишневый сад», «Пять вечеров», «Горе от ума», «С наступающим…», «Папа». С 2022 года участвует в постановке «Кроткая» по мотивам повести Федора Достоевского в Малом театре.

Дебютировал в кино в 1984 году в драме Алексея Симонова «Отряд». Среди наиболее известных киноработ артиста — капитан милиции Кошаев в драме «Ворошиловский стрелок», майор милиции Юрий Коротков в сериале «Каменская», Иван в мелодраме «Любовник», старший мичман Николай Крауз в драме «72 метра», чекист Толя в военной драме «Свои», присяжный Аркадий в драме «12», отец Мэлса в музыкальном фильме «Стиляги», садовник Геннадий Петрович в семейной комедии «Чебурашка».

Также Сергей Гармаш участвовал в дублировании и озвучивании анимационных фильмов, в их числе «Рататуй», «Звездные собаки. Белка и Стрелка», «Иван Царевич и серый волк», «Савва. Сердце воина».