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31 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Наталья Андрейченко удивила фото в шубе и пуховом платке из Австрии

Некоторые поклонники посоветовали артистке возвращаться в Россию
Наталья Андрейченко, фото: соцсети

Наталья Андрейченко, находящаяся в Австрии, куда приехала навестить дочь, опубликовала фото, на которых запечатлена в пуховом платке и меховой шубе. 67-летняя актриса призналась, что сейчас в этих местах очень холодно.

«В Австрии — дикий холод. Я приветствую всех с любовью и с чашкой теплого чая из глубокого леса австрийского, с горы святой Анны», — подписала снимок звезда.

Поклонники удивились внешнему виду артистки, отметив, что, вероятно, она скучает по России. «А пирожки где? Так и представляется сцена из “Полевого романа”..», «Так в Россию возвращайтесь», «Приезжайте в Россию — женщина с русской душой» — писали они в комментариях к публикации.

Напомним, Наталья Андрейченко прославилась после выхода советского фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания», в котором исполнила главную роль.

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