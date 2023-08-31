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31 августа 2023, новость

Майли Сайрус пожаловалась на тяжелое детство из-за съемок в сериале

Звезда «Ханны Монтаны» посетовала на тяжелый распорядок дня в детстве
Майли Сайрус | Источник: Rex / Fotodom.ru

Певица и актриса Майли Сайрус рассказала о своем напряженном рабочем графике во время съемок в сериале Disney «Ханна Монтана» 2006 года. Ее слова передает Fox News.

«Пятница, пятое января, в 5:30 утра — прическа и макияж. В семь нас забирают, в 7:15 — я даю комментарий, а в 7:45 у меня интервью в прямом эфире. 8:15 — еще одно интервью, как и в 8:45», — зачитала исполнительница свой распорядок в 12-летнем возрасте.

Звезда заявила, что работала по 12 часов в день, поэтому с детства «не умеет лениться». Она считает, что заслужила отпуск.

Накануне Сайрус пожаловалась на негативные последствия гастролей. «Шоу длится всего 90 минут, но это — целая жизнь. Даешь выступление высокого уровня интенсивности и отточенности, а потом тебе нужен соответствующий объем отдыха и восстановления», — сказала она.

Живые концерты, продолжила Сайрус — это «тренировка эго», и потом ей трудно переключиться.

Американский сериал «Ханна Монтана» рассказывал о четырнадцатилетней девочке-подростоке Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь. Днем она обычная американская школьница, но вечерами преображается в Ханну Монтану — знаменитую поп-звезду, кумира всех своих сверстников. Сериал впервые вышел на экраны в 2006 году и три года подряд номинировался на «Эмми» в категории «Лучшая детская программа». 

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