Пригожин станет гостем юмористического шоу после ухода с НТВ

Иосиф Пригожин и Валерия

Продюсер Иосиф Пригожин станет одним из гостей второго сезона юмористического шоу «Кстати», выходящего на платформе VK Видео. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Он посетит студию вместе с женой, певицей Валерией. Ведущими шоу все так же остались Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов.

Помимо Пригожина, в новом сезоне «Кстати» примут участие звездный хирург Тимур Хайдаров, актеры Сергей Бурунов и Юрий Стоянов, музыканты THE DAWLESS, Кассета, Анет Сай, SQWOZ BAB и др.

24 августа стало известно, что Иосиф Пригожин покинул должность ведущего шоу «Звезды сошлись» на НТВ из-за желания реализовать другие проекты. Новым соведущим Леры Кудрявцевой станет Тимур Еремеев.