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30 августа 2023, новость

Пригожин станет гостем юмористического шоу после ухода с НТВ

Продюсер появится в шоу «Кстати» от VK Видео
Иосиф Пригожин и Валерия

Продюсер Иосиф Пригожин станет одним из гостей второго сезона юмористического шоу «Кстати», выходящего на платформе VK Видео. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Он посетит студию вместе с женой, певицей Валерией. Ведущими шоу все так же остались Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов.

Помимо Пригожина, в новом сезоне «Кстати» примут участие звездный хирург Тимур Хайдаров, актеры Сергей Бурунов и Юрий Стоянов, музыканты THE DAWLESS, Кассета, Анет Сай, SQWOZ BAB и др.

24 августа стало известно, что Иосиф Пригожин покинул должность ведущего шоу «Звезды сошлись» на НТВ из-за желания реализовать другие проекты. Новым соведущим Леры Кудрявцевой станет Тимур Еремеев

Незадолго до этого Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор.by».

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