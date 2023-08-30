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30 августа 2023, статьяТестыЦитаты

Лариса Гузеева или Саманта Джонс? Угадайте, кому принадлежат эти фразы

Пройдите наш сложный тест и попробуйте отличить эти мудрые цитаты двух легендарных женщин

На телеэкраны вернулось главное дейтинг-шоу страны «Давай поженимся!» с бессменной ведущей Ларисой Гузеевой, а в финале второго сезона «И просто так» наконец-то показали Саманту Джонс в неподражаемом исполнении Ким Кэтролл — камбэк героини фанаты «Секса в большом городе» по всему миру ждали целых 13 лет.

Мы решили, что два таких громких повода игнорировать попросту невозможно, поэтому собрали и смешали для вас самые мудрые высказывания двух легендарных женщин. Попробуйте теперь определить, кто из них и что сказал! 

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