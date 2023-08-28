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28 августа 2023, новостьСъемки

В ростовском Кремле снимают пародию на «Ивана Васильевича» с Батрутдиновым

Демис Карибидис играет Шурика, Максим Лагашкин — Жоржа Милославского, также в ленте появятся Павел Воля и Ольга Бузова
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В Ростове стартовали съемки комедии в формате Comedy Club «Иван Васильевич меняет все» — по мотивам картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщает kp.ru.

«В прошлом году мы снимали фильм на фоне лавок, "участвовавших" в съемках оригинальной «Иронии судьбы». Теперь мы снимаем на фоне невероятных декораций, внутри которых снимали "Иван Васильевич меняет профессию"», — рассказали режиссеры проекта Михаил Семи и Роман Ким, ранее работавшие над пародийной комедией «СамоИрония судьбы!» для ТНТ.

Тимур Батрутдинов сыграет главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного, Демис Карибидис — Шурика, Максим Лагашкин — вора Жоржа Милославского.

Также в проекте заняты Павел ВоляСергей Светлаков, Михаил ГалустянГоша Куценко, Павел Деревянко, Марина КравецГарик МартиросянМарина ФедункивОльга КартунковаОльга Бузова, Баста (Василий Вакуленко), Иванушки International, Азамат МусагалиевФилипп Киркоров и др.

В новогодней «Самоиронии судьбы» уже был скетч по мотивам «Ивана Васильевича», там главных героев сыграли Денис Дорохов (Шурик) и Азамат Мусагалиев (Иван Грозный).

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Ольга Бузова
Марина Федункив
Демис Карибидис
Павел Воля
Сергей Светлаков
Иван Васильевич меняет все
Азамат Мусагалиев
Михаил Галустян
СамоИрония судьбы!
Филипп Киркоров
Гарик Мартиросян
Максим Лагашкин
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