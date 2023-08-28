В ростовском Кремле снимают пародию на «Ивана Васильевича» с Батрутдиновым

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В Ростове стартовали съемки комедии в формате Comedy Club «Иван Васильевич меняет все» — по мотивам картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщает kp.ru.

«В прошлом году мы снимали фильм на фоне лавок, "участвовавших" в съемках оригинальной «Иронии судьбы». Теперь мы снимаем на фоне невероятных декораций, внутри которых снимали "Иван Васильевич меняет профессию"», — рассказали режиссеры проекта Михаил Семи и Роман Ким, ранее работавшие над пародийной комедией «СамоИрония судьбы!» для ТНТ.

Тимур Батрутдинов сыграет главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного, Демис Карибидис — Шурика, Максим Лагашкин — вора Жоржа Милославского.