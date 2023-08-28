Девятилетний актер Максим Иванов раскрыл свои гонорары

Максим Иванов

Российский актер Максим Иванов рассказал в шоу НТВ «Секрет на миллион», что в свои девять лет получает около 30 тысяч рублей за один проект.

Иванов признался, что тратит свои гонорары на развлечения. К примеру, на аттракционы. Юный актер добавил, что ему редко удается отдохнуть из-за большого количества проектов.

Кадр из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

«Вот эти девять дней я снимался без перерыва. Ну... Успевал (поспать и поесть — «Газета.Ru»). Терпение в нашей профессии — это очень важно», — поделился Максим Иванов.