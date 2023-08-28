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28 августа 2023, новость

Девятилетний актер Максим Иванов раскрыл свои гонорары

Мальчик признался, что тратит свой заработок на развлечения
Максим Иванов

Российский актер Максим Иванов рассказал в шоу НТВ «Секрет на миллион», что в свои девять лет получает около 30 тысяч рублей за один проект.

Иванов признался, что тратит свои гонорары на развлечения. К примеру, на аттракционы. Юный актер добавил, что ему редко удается отдохнуть из-за большого количества проектов.

Максим Иванов отметил, что ему очень нравится сниматься в кино — он мечтает поработать в более 100 проектах. Не считая рекламы, мальчик уже снялся в 39 картинах. Он играл в таких лентах, как «Подольские курсанты», «Магомаев», «Девушки с Макаровым», «Фандорин. Азазель», «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Кадр из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

«Вот эти девять дней я снимался без перерыва. Ну... Успевал (поспать и поесть — «Газета.Ru»). Терпение в нашей профессии — это очень важно», — поделился Максим Иванов.

Максим Иванов родился в Москве в семье футболиста Андрея Иванова. Он снимается в кино с четырех лет.

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