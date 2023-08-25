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25 августа 2023, новость

Агутин вспомнил, как боролся с Пелагеей за Беляева в шоу «Голос»

Наставник популярного проекта признался, что у него с коллегой был «договорняк»
Леонид Агутин | Источник: PersonaStars

Певец и член жюри «Голоса» Леонид Агутин в шоу «Команда» от Kion признался, что у них с Пелагеей был «договорняк» на музыкальном телешоу.

Он рассказал, что в одном из сезонов телешоу поставил в пару двух сильных музыкантов — Антона Беляева и Алену Тойминцеву. При этом артист подчеркнул, что специально никогда не ставил в пару заведомо более слабого и более сильного артиста. По его словам, в этот момент к нему подошла Пелагея и заверила, что возьмет к себе в команду Беляева, если Агутин решит отдать предпочтение в пользу певицы.

«На "Голосе" была очень сильная команда, и номер Антона Беляева с Аленой Тойминцевой был просто шедевром. И это был договорняк конкретный, мой с Пелагеей. Она пришла и сказала: "У тебя нарисовывается один дуэт, и я чувствую, что ты на распутье. В общем, если вдруг на выход ты отправишь Антона, знай – я сразу заберу". Вот как все на самом деле было», — улыбнулся Агутин.

Музыкант также признался, что после «Голоса» сходил на шоу Беляева LAB, где ему удалось открыть для себя что-то новое и интересное в плане творчества. Агутин считает, что находится в «одном музыкальном мире» со своим экс-учеником.

Напомним, ранее Антон Беляев стал наставником 11-го сезона шоу «Голос», выходившего на «Первом канале» весной.

В настоящее время проходят съемки нового формата популярного проекта — «Голос. Уже не дети», в котором будут соревноваться повзрослевшие участники прошлых сезонов детского «Голоса».

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