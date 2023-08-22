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22 августа 2023, новость

Гагарина показала Билана, Пелагею и Крида на съемках нового «Голоса»

«Вот так сезон!» — подписала ролик наставница популярного вокального шоу

Полина Гагарина опубликовала видео со съемок шоу «Голос. Уже не дети» — нового формата популярного проекта «Голос. Дети» на «Первом канале». В кадре 36-летняя певица показала своих коллег и соседей по креслу наставника — Пелагею, Диму Билана и Егора Крида.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот так сезон», — подписала ролик Гагарина.

Напомним, что съемки нового шоу стартовали на днях. В проекте примут участие повзрослевшие участники предыдущих сезонов «Голоса. Дети». Известно, что свои вокальные данные снова покажут Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.

Ведущей шоу выступит Яна Чурикова.

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