Гагарина показала Билана, Пелагею и Крида на съемках нового «Голоса»

Напомним, что съемки нового шоу стартовали на днях. В проекте примут участие повзрослевшие участники предыдущих сезонов «Голоса. Дети». Известно, что свои вокальные данные снова покажут Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.