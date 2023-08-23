Петренко играет советского адмирала в новом сериале: первые кадры

6 фотографий 6 фотографий Фото: телеканал «Россия 1»

Игорь Петренко приступил к съемкам в сериале «Адмирал Кузнецов». 46-летний актер перевоплотится в народного комиссара Николая Кузнецова, в годы Великой Отечественной войны командовавшего Военно-морским флотом СССР.

По словам режиссера Сергея Виноградова, проект расскажет о нескольких днях из жизни великого советского военачальника. «Это восемь фрагментов жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью», — говорит постановщик.

Как признается Игорь Петренко, несмотря на то, что съемки уже начались, он пока погружается в эту историю. «Тот груз ответственности, который был взвален на плечи достаточно молодого человека, решения, которые он принимает на фоне начала Великой Отечественной войны, делают Кузнецова Николая Герасимовича, поистине грандиозной личностью. Отыскать во всем этом именно живого человека, с его слабостями, сомнениями и переживаниями перед нами стоит как одна из основных задач», — добавляет Петренко.

Съемки многосерийного фильма сейчас проходят в Москве, а затем продолжатся в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске.