​​​​​​​72-летняя «девушка Бонда» Сеймур раскрыла секреты молодости

Джейн Сеймур | Источник: Legion-Media.ru

Джейн Сеймур снялась для обложки модного журнала Saga Magazine, которому рассказала о своих главных секретах красоты и молодости.

По словам 72-летней актрисы, она обязательно утром и вечером тщательно очищает лицо. Кроме того, она сообщила, что для мытья головы использует детский шампунь.

Актриса также рассказала о своем режиме питания и тренировок.

«Мне нравится здоровая средиземноморская еда. Я не ем много мяса. Время от времени соблюдаю пост, чтобы организм не перегружался. Я занимаюсь спортом, но не каждый день», — отметила актриса.

Она не скрывает, что не чужда современным методам ухода за собой и прибегала к применению ботокса, но он ей как актрисе не подходит, так как «ограничивает самовыражение».