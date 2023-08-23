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23 августа 2023, новость

​​​​​​​72-летняя «девушка Бонда» Сеймур раскрыла секреты молодости

Звезда призналась, что использовала ботокс, однако этот метод омоложения ей не подошел
Джейн Сеймур | Источник: Legion-Media.ru

Джейн Сеймур снялась для обложки модного журнала Saga Magazine, которому рассказала о своих главных секретах красоты и молодости.

По словам 72-летней актрисы, она обязательно утром и вечером тщательно очищает лицо. Кроме того, она сообщила, что для мытья головы использует детский шампунь.

Актриса также рассказала о своем режиме питания и тренировок.

«Мне нравится здоровая средиземноморская еда. Я не ем много мяса. Время от времени соблюдаю пост, чтобы организм не перегружался. Я занимаюсь спортом, но не каждый день», — отметила актриса.

Она не скрывает, что не чужда современным методам ухода за собой и прибегала к применению ботокса, но он ей как актрисе не подходит, так как «ограничивает самовыражение».

Джейн Сеймур — британская актриса. Зрители знают ее как девушку Бонда в фильме «Живи и дай умереть», а также по главной роли в сериале «Доктор Куин: Женщина-врач», за участие в котором актриса получила «Золотой глобус».
 

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