55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике

Валерия проводит последние дни лета в отпуске на берегу моря. Недавно 55-летняя исполнительница поделилась с поклонниками фотографией, на которой предстала в купальнике. Она отметила, что даже во время отдыха не забывает тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме.
«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем ЗОЖным привычкам и режиму тренировок», — подписала снимок Валерия.
Одним из первых отреагировал супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин. «Огнище ты мое», — прокомментировал он публикацию.
Напомним, Валерия старается придерживаться здорового образа жизни. Она правильно питается, занимается спортом и особое предпочтение отдает йоге.