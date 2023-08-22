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22 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике

Певица призналась, что даже на отдыхе не забывает о тренировках

Валерия проводит последние дни лета в отпуске на берегу моря. Недавно 55-летняя исполнительница поделилась с поклонниками фотографией, на которой предстала в купальнике. Она отметила, что даже во время отдыха не забывает тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме.

«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем ЗОЖным привычкам и режиму тренировок», — подписала снимок Валерия.

Одним из первых отреагировал супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин. «Огнище ты мое», — прокомментировал он публикацию.

Напомним, Валерия старается придерживаться здорового образа жизни. Она правильно питается, занимается спортом и особое предпочтение отдает йоге.

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