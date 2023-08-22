55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике

Валерия проводит последние дни лета в отпуске на берегу моря. Недавно 55-летняя исполнительница поделилась с поклонниками фотографией, на которой предстала в купальнике. Она отметила, что даже во время отдыха не забывает тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме.