Стала известна дата выхода «Давай поженимся!»

Роза Сябитова и Лариса Гузеева

Новый сезон шоу «Давай поженимся!» выйдет 28 августа на «Первом канале». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Известно, что состав ведущих немного изменился. У Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой появится необычный помощник — искусственный интеллект, который будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов.

«Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва», — признается Лариса Гузеева и добавляет, что соскучилась по программе. Роза Сябитова, в свою очередь, отмечает: «На съемочную площадку я пришла с ощущением того, что вернулась после длительной командировки домой, где меня ждет любимая и дорогая семья».

После начала спецоперации на Украине из эфира «Первого канала» пропали развлекательные программы, в том числе «Давай поженимся!».