Стала известна дата выхода «Давай поженимся!»

Новый сезон шоу «Давай поженимся!» выйдет 28 августа на «Первом канале». Об этом сообщает пресс-служба канала.
Известно, что состав ведущих немного изменился. У Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой появится необычный помощник — искусственный интеллект, который будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов.
«Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва», — признается Лариса Гузеева и добавляет, что соскучилась по программе. Роза Сябитова, в свою очередь, отмечает: «На съемочную площадку я пришла с ощущением того, что вернулась после длительной командировки домой, где меня ждет любимая и дорогая семья».
После начала спецоперации на Украине из эфира «Первого канала» пропали развлекательные программы, в том числе «Давай поженимся!».
Долгое время вокруг дальнейшей судьбы шоу ходили различные слухи. Так, еще в марте сообщалось, что в ближайшее время съемок новых выпусков не предвидится. А Роза Сябитова не раз повторяла, что передача не закроется, и продолжала верить в ее возвращение в эфир.
В конце июля стало известно, что телеведущие приступили к съемкам новых выпусков.