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18 августа 2023, новость

Звезда «Ворониных» вспомнила, как прослезилась из-за поклонников

Исполнительница роли Галины Ворониной Анна Фроловцева вспомнила трогательный случай в автобусе
Анна Фроловцева на съемках сериала «Воронины» | Источник: PersonaStars

Актриса Анна Фроловцева заявила в интервью с «ЭГ», что стала очень популярна после выхода сериала «Воронины».

Фроловцева вспомнила, как зашла в автобус, а пассажиры начали ей аплодировать. Артистка призналась, что это сильно растрогало ее, поэтому она заплакала.

«Я вначале и не поняла, что произошло. Оказалось — мне! У меня слезы на глазах. А не так давно опять в автобусе совсем юный парень сказал: "Спасибо вам большое за мое счастливое детство"», — поделилась звезда.

Фроловцева отметила, что проект принес ей неплохие заработки. Благодаря успеху сериала она могла позволить себе много путешествовать. Однако артистка участвовала в ситкоме не только ради денег.

«Нравится моя героиня, ее любовью к детям и мужу, этим похожа на нее», — объяснила актриса.

Фроловцева известна по роли Галины Ворониной в сериале «Воронины». Она начала свою карьеру в 1977 году как актриса Московского областного театра имени Островского.

В фильмографии Фроловцевой более 50 ролей. Она играла в таких проектах, как «Бригада», «Жестокий романс», «Карнавал», «Золотой теленок».

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